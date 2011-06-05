Онлайн игра. C++/#

Нарисувати квітку, листки різних кольорів, користувач починає гру,обирає складність. мета гри обирати листочки однакового кольору, вони потом зникають,
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Про проект:
Платформа - C++ или C#.
Жанр- Стратегия в реальном времени с элементами RPG. Игрок передвигается по 2d примитивной карте. Игрок торгует, общается с другими игроками, передвигается по карте. В игре, на глобальной карте, присутствуют всего несколько объектов – машинка, паровозик, город, домик. Каждый город имеет одинаковый интерфейс. 90% игры проходит именно в этом интерфейсе (города). Программинг не сложный.
ТЗ готово на 95% и написано на 15 страницах word документа в очень подробной форме. Программировать по такому ТЗ будет осень просто, как по инструкции. Так как в ТЗ представлены многие игровые моменты закрытые для общей огласки, то я его готов представить только после собеседования в скайпе.
Требования к игре:
Онлайн игра должна поддерживать как минимум 200 человек находящихся одновременно в игре. На сервере должно размещаться минимум десять таких игр. Игрок может зайти в игру в любой момент ( без помехи для окружающих ) и без проблем начать свою игру. Программист сам создает 2d карту на которой находится около 15 провинций с 30 городами. Рисунок карты будет предоставлен мною.
Требования к программисту:
Обязательный опыт работы с серверами и создание простых игр или других программ связанные с серверами. Внимание - без опыта свои услуги НЕ ПРЕДЛОГАТЬ! Подтвердить свой опыт вы можете прислав примеры своих работ ( игр ). Без доказательств своего опыта, заявки не будут даже рассматриваться.
Подключение игры к платежным системам будет частью договора.
Из личных качеств требуется – пунктуальность при сроках, возможность каждодневного общения в скайпе, креативность, воспитанность ( грубиянов и матершинников, даже с опытом, просьба не беспокоить ).
Оплата – это контрактная работа поэтому подписание договора ОБЯЗАТЕЛЬНО. К договору контрактнер обязан добавить: копию паспорта ( с ФИО и пропиской ) и копию прав. Если права отсутствуют, то любой другой дополнительный документ. Договор международного образца. Оплата только после сдачи работы, без предоплаты. Перевод денег по Western Union.
Предыстория – игра была уже готова на половину, когда пропал программист. Учитывая, что пропал программист по всему интернету одновременно длительное время назад, делаю вывод, что случилось что-то трагическое. Работал он над игрой около двух недель. Именно поэтому ТЗ уже хорошо подточено. Работали над ТЗ мы вдвоем. У меня на руках осталось много скринов его наработок к игре, по ним будет легко ориентироваться. Такую игру программист с опытом может сделать за неделю напряженной работы. Работа в команде со мной и дизайнером ( настройки + исправление ошибок ) может занять не более одного месяца. Оплата $1000 без дизайна или $1500 с дизайном. Если программисту понадобится чуть больший срок для работы, то это не проблема, можно продлить даты сдачи проекта ( все мы люди ). Дополнительные вопросы присылайте на – [email protected]
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