Онлайн игра. C++/#

Про проект:

Платформа - C++ или C#.

Жанр- Стратегия в реальном времени с элементами RPG. Игрок передвигается по 2d примитивной карте. Игрок торгует, общается с другими игроками, передвигается по карте. В игре, на глобальной карте, присутствуют всего несколько объектов – машинка, паровозик, город, домик. Каждый город имеет одинаковый интерфейс. 90% игры проходит именно в этом интерфейсе (города). Программинг не сложный.

ТЗ готово на 95% и написано на 15 страницах word документа в очень подробной форме. Программировать по такому ТЗ будет осень просто, как по инструкции. Так как в ТЗ представлены многие игровые моменты закрытые для общей огласки, то я его готов представить только после собеседования в скайпе.

Требования к игре:

Онлайн игра должна поддерживать как минимум 200 человек находящихся одновременно в игре. На сервере должно размещаться минимум десять таких игр. Игрок может зайти в игру в любой момент ( без помехи для окружающих ) и без проблем начать свою игру. Программист сам создает 2d карту на которой находится около 15 провинций с 30 городами. Рисунок карты будет предоставлен мною.

Требования к программисту:

Обязательный опыт работы с серверами и создание простых игр или других программ связанные с серверами. Внимание - без опыта свои услуги НЕ ПРЕДЛОГАТЬ! Подтвердить свой опыт вы можете прислав примеры своих работ ( игр ). Без доказательств своего опыта, заявки не будут даже рассматриваться.

Подключение игры к платежным системам будет частью договора.

Из личных качеств требуется – пунктуальность при сроках, возможность каждодневного общения в скайпе, креативность, воспитанность ( грубиянов и матершинников, даже с опытом, просьба не беспокоить ).

Оплата – это контрактная работа поэтому подписание договора ОБЯЗАТЕЛЬНО. К договору контрактнер обязан добавить: копию паспорта ( с ФИО и пропиской ) и копию прав. Если права отсутствуют, то любой другой дополнительный документ. Договор международного образца. Оплата только после сдачи работы, без предоплаты. Перевод денег по Western Union.

Предыстория – игра была уже готова на половину, когда пропал программист. Учитывая, что пропал программист по всему интернету одновременно длительное время назад, делаю вывод, что случилось что-то трагическое. Работал он над игрой около двух недель. Именно поэтому ТЗ уже хорошо подточено. Работали над ТЗ мы вдвоем. У меня на руках осталось много скринов его наработок к игре, по ним будет легко ориентироваться. Такую игру программист с опытом может сделать за неделю напряженной работы. Работа в команде со мной и дизайнером ( настройки + исправление ошибок ) может занять не более одного месяца. Оплата $1000 без дизайна или $1500 с дизайном. Если программисту понадобится чуть больший срок для работы, то это не проблема, можно продлить даты сдачи проекта ( все мы люди ). Дополнительные вопросы присылайте на – [email protected]