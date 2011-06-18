Игра

Разработка игрЗавершен4 заявки307 просмотров
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Нарисувати квітку,

листки різних кольорів,

користувач починає гру,обирає складність.

мета гри обирати листочки однакового кольору,

вони потом зникають,

13 лет назад
chudaky8
Сергей 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
15 дней назад
Выбранный исполнитель
ALea
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$15
3 дня
Заказанная работа была сделана, но не пригодилась, Большое спасибо.
Действительно, к сожалению потратил 3 дня впустую. Выполнил работу в день сдачи получил сообщение, что проект не нужен.
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