shultsivan

Сергей, добрый день. Ознакомился с Вашими работами, понравились. Необходим дизайн сайта с последующей версткой. Тема: инфо-бизнес, целевая аудитория 16-18 лет. примерный вид как: https://www.weblancer.net/users/velenchuk/portfolio/dizajn-sajtov-9/tomhay-net-2123260/ https://www.weblancer.net/users/velenchuk/portfolio/dizajn-sajtov-9/brain-2140963/ Как у многих нет толком ТЗ. есть текста сам придумывал. Если Вас заинтересовала, пришлите пожалуйста бланк тз, ...