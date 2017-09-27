shultsivan

Иван Шультс shultsivan

 
37 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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  • Дизайн сайта

    Сергей, добрый день. Ознакомился с Вашими работами, понравились.  Необходим дизайн сайта с последующей версткой.  Тема: инфо-бизнес, целевая аудитория 16-18 лет.  примерный вид как: https://www.weblancer.net/users/velenchuk/portfolio/dizajn-sajtov-9/tomhay-net-2123260/ https://www.weblancer.net/users/velenchuk/portfolio/dizajn-sajtov-9/brain-2140963/ Как у многих нет толком ТЗ.  есть текста сам придумывал. Если Вас заинтересовала, пришлите пожалуйста бланк тз, ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад