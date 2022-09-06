Познаю мир фриланса.

Приветствую! Я начинающий фрилансер, с большим опытом за плечами. Всю жизнь работала локально, но примерно год назад попробовала себя в smm направлении и познала мир удаленной работы. Наконец то я решилась выйти на фриланс биржу и готова предоставить вам свои услуги:

Оформление, заполнение и ведение инстаграма

Обработка фотографий (цветкор, обтравка, светокор. , ретушь, пластика)

Монтаж видео (так же цвет и свет.корр. , вставки, плашки , анимация)

Логотипы, визитки, банеры, меню, уникальные иконки

Креативный подход, качественная работа