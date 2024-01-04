shumkovcode

Эдуард Шумков shumkovcode

 
22 годаКазахстан/Астана
4 года на фриланс-бирже
Был
3 дня назад
Джедай Разработчик

Привет, меня зовут Эдуард.

Я Fullstack разработчик, готов помочь раскрыть ценность вашего бизнеса с помощью своих навыков разработки.

Я умею программировать:
- Веб-сайты
- Гибридные мобильные приложения
- Гибридные десктопные приложения
- Чат Боты (Telegram)

Я умею рисовать сочные интерфейсы, активно использую Figma / Adobe Photoshop

Мой стек: PHP, JavaScript, NodeJS, Python, HTML,CSS, GIT, Linux

PHPJavascriptPythonHTMLCSSFigmaLinuxPhotoshopNode.jsGitЧат-бот
Портфолио
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$9/час
от $300от 14 дней
#928
Дизайн сайтов
нет отзывов
$10/час
от $150от 3 дней
#2587