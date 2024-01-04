Джедай Разработчик

Привет, меня зовут Эдуард.



Я Fullstack разработчик, готов помочь раскрыть ценность вашего бизнеса с помощью своих навыков разработки.



Я умею программировать:

- Веб-сайты

- Гибридные мобильные приложения

- Гибридные десктопные приложения

- Чат Боты (Telegram)



Я умею рисовать сочные интерфейсы, активно использую Figma / Adobe Photoshop

Мой стек: PHP, JavaScript, NodeJS, Python, HTML,CSS, GIT, Linux