Джедай Разработчик
Привет, меня зовут Эдуард.
Я Fullstack разработчик, готов помочь раскрыть ценность вашего бизнеса с помощью своих навыков разработки.
Я умею программировать:
- Веб-сайты
- Гибридные мобильные приложения
- Гибридные десктопные приложения
- Чат Боты (Telegram)
Я умею рисовать сочные интерфейсы, активно использую Figma / Adobe Photoshop
Мой стек: PHP, JavaScript, NodeJS, Python, HTML,CSS, GIT, Linux
Портфолио
- Капуста24 - Дизайн для МФО2 просмотра
- Lux Car Almatyнет просмотров
- Fencing Studioнет просмотров
- GoCodingнет просмотров
- Wellness Spaceнет просмотров
- Warp Academyнет просмотров
- Blind Wave - Сайт для Ютуберовнет просмотров
- Deanta - Корпоротивный сайтнет просмотров
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$9/час
от $300от 14 дней
#928
Дизайн сайтов
нет отзывов
$10/час
от $150от 3 дней
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