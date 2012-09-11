Нужен сайт для ресторана. Главная, меню, галерея (фото,видео) афиша, контакты. Стилистика определена. на главной слайдер. Жду Ваших предложений (обязательно со сроками) С уважением, Егор!
- Сайты «под ключ»70 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется разработка мобильного приложения для компании основной деятельностью которой является реклама (Афиши, рестораны, концерты и прочее) без online бронирования. Только инфа о мероприятиях, карта города, рубрики.Мобильные приложения10 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен герб на основе букв, который в последствии должен стать татуировкой. (Герб без всякой основы, просто 5ть букв либо переплетённых между собой либо как то расположены в пространстве. Во главе буква Т. Ничего кельтского, но ...Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт10 лет назад
Улучшение дизайна сайта на основе уже имеющегося стиля. посадить на другой движок И сделать доступную админ панель, чтобы легко и просто можно было корректировать контент находящийся на сайте, вносить текстовые изменения. Вот адрес сайта : www.ogni-vostoka.ruДизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Отрисовать уже имеющийся логотип для ресторанного комплекса. Пример логотипа см. ниже.Логотипы и Знаки2 исполнителяЗакрыт11 лет назад