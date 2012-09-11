shummorja

Осенин Егор shummorja

 
40 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Нужен сайт.

    Нужен сайт для ресторана. Главная, меню, галерея (фото,видео) афиша, контакты. Стилистика определена. на главной слайдер. Жду Ваших предложений (обязательно со сроками) С уважением, Егор!

    Сайты «под ключ»70 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка мобильного приложения

    Требуется разработка мобильного приложения для компании основной деятельностью которой является реклама (Афиши, рестораны, концерты и прочее) без online бронирования. Только инфа о мероприятиях, карта города, рубрики.

    Мобильные приложения10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Рисунок для татуировки

    Нужен герб на основе букв, который в последствии должен стать татуировкой. (Герб без всякой основы, просто 5ть букв либо переплетённых между собой либо как то расположены в пространстве. Во главе буква Т. Ничего кельтского, но ...

    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен рестайлинг сайта

    Улучшение дизайна сайта на основе уже имеющегося стиля. посадить на другой движок И сделать доступную админ панель, чтобы легко и просто можно было корректировать контент находящийся на сайте, вносить текстовые изменения. Вот адрес сайта : www.ogni-vostoka.ru

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Lampa_Studio
Елена 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$300
10 баллов
11 лет назад
Нужен рестайлинг сайта
Очень приятный заказчик. Работа принесла удовольствие. Будем рады видеть Вас снова.
Сайт, понравился! Оперативно, вдумчиво и с энтузиазмом! Хорошая связь с исполнителем. Были учтены все пожелания! Благодарю за хорошую работу!
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