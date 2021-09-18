Специалист по созданию сайтов на Tilda

Добрый день! Меня зовут Александра.

Я специалист по созданию сайтов!

✒Предоставляю услуги по разработке лендингов, сайтов-визиток и интернет-магазинов.

✒Настраиваю рекламу (Яндекс Директ, Google Ads).

✒Помогу Вам увеличить поток клиентов в ваш бизнес.

======ПОРЯДОК РАБОТЫ============

✔ Кратко рассказываете о Вашей деятельности

✔ На основе полученной информации продумываю и отрисовываю макет будущего сайта

✔ Согласовываем с Вами дизайн (при необходимости вносим изменения)

✔ Верстаю и программирую

✔ Наполняю сайт информацией

✔ Прикручиваю домен

✔ Настраиваю нужный канал рекламы, который приведет поток целевых посетителей на ваш сайт.