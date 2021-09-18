Специалист по созданию сайтов на Tilda
Добрый день! Меня зовут Александра.
Я специалист по созданию сайтов!
✒Предоставляю услуги по разработке лендингов, сайтов-визиток и интернет-магазинов.
✒Настраиваю рекламу (Яндекс Директ, Google Ads).
✒Помогу Вам увеличить поток клиентов в ваш бизнес.
======ПОРЯДОК РАБОТЫ============
✔ Кратко рассказываете о Вашей деятельности
✔ На основе полученной информации продумываю и отрисовываю макет будущего сайта
✔ Согласовываем с Вами дизайн (при необходимости вносим изменения)
✔ Верстаю и программирую
✔ Наполняю сайт информацией
✔ Прикручиваю домен
✔ Настраиваю нужный канал рекламы, который приведет поток целевых посетителей на ваш сайт.
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