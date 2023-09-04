Web&UX/UI Дизайнер

Я разрабатываю удобные веб-сайты и интерфейсы с уникальным и продуманным дизайном для улучшения пользовательского опыта и решения бизнес-задач. Все мои решения основаны на конкурентном и визуальном анализе.

Сделаю дизайн для любого типа сайтов: сайтов-визиток, интернет-магазинов, корпоративных сайтов, новостных сайтов, мобильных приложений.

В своей работе я придерживаюсь основных этапов, от создания шаблона до готового конечного продукта.

Разрабатываю сайты на платформе Тильда. Работаю преимущественно в Zero блоках и успешно интегрирую сторонний код в Тильду, благодаря чему, сайты получаются уникальными.

Моё портфолио на Behance - https://www.behance.net/avshuvalova

Мой сайт - http://ashuvalova-portfolio.tilda.ws/ru