Web&UX/UI Дизайнер
Я разрабатываю удобные веб-сайты и интерфейсы с уникальным и продуманным дизайном для улучшения пользовательского опыта и решения бизнес-задач. Все мои решения основаны на конкурентном и визуальном анализе.
Сделаю дизайн для любого типа сайтов: сайтов-визиток, интернет-магазинов, корпоративных сайтов, новостных сайтов, мобильных приложений.
В своей работе я придерживаюсь основных этапов, от создания шаблона до готового конечного продукта.
Разрабатываю сайты на платформе Тильда. Работаю преимущественно в Zero блоках и успешно интегрирую сторонний код в Тильду, благодаря чему, сайты получаются уникальными.
Моё портфолио на Behance - https://www.behance.net/avshuvalova
Мой сайт - http://ashuvalova-portfolio.tilda.ws/ru
Портфолио
- Лендинг для записи на он-лайн конференцию.нет просмотров
- Лендинг для светового шоу.нет просмотров