shygaieva_nastya

Настасья Олександрівна Шигаєва (12.11.1986)
Художник-графік.
Навчання : Національної Художньої Академії в Києві (майстерня Галинської Г.І).
Працює художником-ілюстратором.
Приймала участь у Всеукраїнських художніх виставках :
-Мальовнича Україна(2008рДніпропетровськ),
-Виставка ім..Якутовича (2008р.Київ)
А також закордонних виставках :
-«Weloveyourbooks» in UK (Англія 2007р.)
-«Space of city,space of mind” “Romyaldo del Bianco foundation.Florance» 2006 р.
Публікації:
- Журнал LQ 2008 -2009р.
- Видавництво «Vicenta-massa Italia» 2000 р.
- Дитяче видання «Познайко» (м. Київ 2006 р.)
- Журнали дитячі (Видавництво ГРАНІ-Т)
- книги:
- Проілюструвала декілька дитячих книжок : 2007 Видавництво: «Грані-Т» (Київ)
Вільно володію Українською, Русским , English . та вчу Francais :)
http://illustrators.ru/?a=author&id=2293&w=2173
http://www.behance.net/nastasiya