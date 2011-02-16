shygaieva_nastya

Настасья Шигаева shygaieva_nastya

 
38 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
ХУДОЖНИК, График, Иллюстратор, Дизайнер

Настасья Олександрівна Шигаєва (12.11.1986)

Художник-графік.

Навчання : Національної Художньої Академії в Києві (майстерня Галинської Г.І).

Працює художником-ілюстратором.

Приймала участь у Всеукраїнських художніх виставках :

-Мальовнича Україна(2008рДніпропетровськ),

-Виставка ім..Якутовича (2008р.Київ)

А також закордонних виставках :

-«Weloveyourbooks» in UK (Англія 2007р.)

-«Space of city,space of mind” “Romyaldo del Bianco foundation.Florance» 2006 р.

Публікації:

- Журнал LQ 2008 -2009р.

- Видавництво «Vicenta-massa Italia» 2000 р.

- Дитяче видання «Познайко» (м. Київ 2006 р.)

- Журнали дитячі (Видавництво ГРАНІ-Т)

- книги:

- Проілюструвала декілька дитячих книжок : 2007 Видавництво: «Грані-Т» (Київ)

Вільно володію Українською, Русским , English . та вчу Francais :)

http://illustrators.ru/?a=author&id=2293&w=2173

http://www.behance.net/nastasiya

http://www.illustratorsgallery.biz/illustrator/?ID=514