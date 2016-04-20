sid_spirs

Дмитрий sid_spirs

 
32 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Всё должно быть чётко

Специалист большого профиля. Умею всё и даже больше.

Отзывы заказчиков

itadesign
Эльдар 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$7
10 баллов
9 лет назад
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