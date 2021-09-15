Привет, меня зовут Полина ☀️

Я занимаюсь графическим дизайном, анимацией и иллюстрацией. Создавать интересные и запоминающиеся дизайны - моя цель и приоритет.

Я получила среднее художественное образование, и на протяжении всей жизни занималась в художественной школе. Сейчас я получаю высшее образование на факультете архитектуры и дизайна: я про графику и структурность.

Я владею навыками работы более чем в 6 программах, учусь новому и повышаю свою квалификацию.