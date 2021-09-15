sim_lira

Полина Руденко sim_lira

 
22 годаРоссия/Обнинск
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад

Привет, меня зовут Полина ☀️

Я занимаюсь графическим дизайном, анимацией и иллюстрацией. Создавать интересные и запоминающиеся дизайны - моя цель и приоритет.

Я получила среднее художественное образование, и на протяжении всей жизни занималась в художественной школе. Сейчас я получаю высшее образование на факультете архитектуры и дизайна: я про графику и структурность.

Я владею навыками работы более чем в 6 программах, учусь новому и повышаю свою квалификацию.

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