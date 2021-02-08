Создание одностраничных сайтов

Приветствую, уважаемы Заказчики!

Меня зовут Азат и да – я не профессиональный фрилансер.

Я создаю одностраничные сайты – визитки, лэндинги и простенькие интернет-магазины на конструкторе Adobe Muse.

Сам я предприниматель и все указанные работы делал для себя,и именно по этому к выполнению работ в сфере создания продающих сайтов я подхожу ответственно и с пониманием болей и требований заказчиков. На собственном опыте знаю потребности, как с визуальной, так и функциональной точек зрения.

Занимаюсь фрилансем для личного и профессионального развития и целью не стоит «лишь бы заработать».

Ниже представлены примеры моих работ, сделанные под себя и собственные нужды:

1. https://kovanyediski.ru/ (имеет адаптивный дизайн)

2. https://kovanyediski.ru/en/ (только десктоп версия)

3. https://stl-pro.ru/ (только десктоп версия)