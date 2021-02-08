Приветствую, уважаемы Заказчики!
Меня зовут Азат и да – я не профессиональный фрилансер.
Я создаю одностраничные сайты – визитки, лэндинги и простенькие интернет-магазины на конструкторе Adobe Muse.
Сам я предприниматель и все указанные работы делал для себя,и именно по этому к выполнению работ в сфере создания продающих сайтов я подхожу ответственно и с пониманием болей и требований заказчиков. На собственном опыте знаю потребности, как с визуальной, так и функциональной точек зрения.
Занимаюсь фрилансем для личного и профессионального развития и целью не стоит «лишь бы заработать».
Ниже представлены примеры моих работ, сделанные под себя и собственные нужды:
1. https://kovanyediski.ru/ (имеет адаптивный дизайн)
2. https://kovanyediski.ru/en/ (только десктоп версия)
3. https://stl-pro.ru/ (только десктоп версия)
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