sitarsitar

Видеограф

Я самоучка, который всегда тяготел к видеосъемке и попробовав снять первое серьезное видео 4 года назад просто влюбился в это дело.

Имею свой ютуб проект под названием "СИТАР" 107 тыс. подписчиков. Снимал в ВУЗе всяческие мероприятия (от студенческого лидера до студенческих турниров по киберспорту); полтора года снимаю и монтирую канал "Космос Просто" 450 тыс. подписчиков; также принимал участие в съемках других ютуб-проектов, например "Секреты", "Чикипау", "Татары Мира".

В целом, человек-оркестр: свет расставлю, камеру настрою, звук настрою, озвучку сделаю, эпизодическую роль сыграю, ведущим побуду, нарезку ролика сделаю, музыку наложу, переходы сделаю, цветокоррекцию, текст добавлю и 2д анимацию организую.

Стремлюсь и пытаюсь научиться чему-то новому, получить новый опыт, научиться делать лучше.