site-stroy

Предлагаю сотрудничество менеджеру по привлечению клиентов. Размер комиcсионных от 20%. Возможна фиксированая оплата + процент. Расчитываю на долгое взаимовыгодное сотрудничесво.
Поисковые системы (SEO)5 заявок
Закрыт
18 лет назад
Разработка рекламно-информационных сайтов организаций;
Создание обширных сайтов-каталогов и электронных магазинов;
Создание тематических контент-сайтов;
Поддержка сайтов;
Реконструкция сайтов;
Дизайн полиграфической продукции;
Разработка фирменного стиля организаций от логотипа до сайта.
Предлагаю сотрудничество менеджеру по привлечению клиентов. Размер комиcсионных от 20%. Возможна фиксированая оплата + процент. Расчитываю на долгое взаимовыгодное сотрудничесво.