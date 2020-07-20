sivakovpro

Привет, я занимаюсь продвижением в Instagram.
Помогу привлечь целевую аудиторию на ваш профиль. Как именно?
1. Проведу анализ вовлечённости ваших подписчиков.
2. Соберу идеальное оформление для вашего профиля (индивидуальный дизайн).
3. Разработаю контент-план, напишу цепляющие посты, подберу хэштеги (от 9 постов).
4. Настрою таргетированную рекламу (разработка дизайна, настройка, отчет)
5. Предоставлю отчет о проделанной работе с отработкой вопросов дальнейшего продвижения.
Опыт продвижения:
1. Фитнес-аккаунт. За 2 месяца работы привлек 2000 подписчиков. Настроил таргет, упаковал профиль.
2. Магазин картин. За неделю работы привлек 100 подписчиков, активная аудитория. С 0 упаковал профиль, настроил таргет.
Заинтересовало? Напишите мне.
Insta: @sivakovman
WhatsApp: 87081447232