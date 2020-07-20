sivakovpro

SMM | ТАРГЕТИНГ | Продвижение бизнеса в Instagram

Привет, я занимаюсь продвижением в Instagram.

Помогу привлечь целевую аудиторию на ваш профиль. Как именно?

1. Проведу анализ вовлечённости ваших подписчиков.

2. Соберу идеальное оформление для вашего профиля (индивидуальный дизайн).

3. Разработаю контент-план, напишу цепляющие посты, подберу хэштеги (от 9 постов).

4. Настрою таргетированную рекламу (разработка дизайна, настройка, отчет)

5. Предоставлю отчет о проделанной работе с отработкой вопросов дальнейшего продвижения.

Опыт продвижения:

1. Фитнес-аккаунт. За 2 месяца работы привлек 2000 подписчиков. Настроил таргет, упаковал профиль.

2. Магазин картин. За неделю работы привлек 100 подписчиков, активная аудитория. С 0 упаковал профиль, настроил таргет.

Заинтересовало? Напишите мне.

Insta: @sivakovman

WhatsApp: 87081447232