Меня зовут Алена. Мне 26 лет. В данный момент нахожусь в декретном отпуске.

До этого работала 5 лет в военной сфере.

Имею большой опыт обработки текстовых документов(редактирование, печать).

Также есть опыт обработки фотографий ( 1 год работала в фото ателье).

Последний год занимаюсь дизайном групп В Контакте, обработкой фото.

Работаю качественно и быстро. Заинтересована в постоянных клиентах.

Предлагаю услуги по обработке фотографий. Цена и сроки зависят от сложности работы.