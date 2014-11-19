Меня зовут Алена. Мне 26 лет. В данный момент нахожусь в декретном отпуске.
До этого работала 5 лет в военной сфере.
Имею большой опыт обработки текстовых документов(редактирование, печать).
Также есть опыт обработки фотографий ( 1 год работала в фото ателье).
Последний год занимаюсь дизайном групп В Контакте, обработкой фото.
Работаю качественно и быстро. Заинтересована в постоянных клиентах.
Предлагаю услуги по обработке фотографий. Цена и сроки зависят от сложности работы.
Портфолио
- Фотомонтаж164 просмотра
- Цветокорекция113 просмотров
- Календарь143 просмотра
- Ретушь113 просмотров
Обработка фотографий
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
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