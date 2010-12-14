Skype: sk0ons , hotlifemd ,tel MD (+373) 69633722
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Баннеры гиф - с нуля, с элементами дизайна сайта! (цены от 1$)
Дизайн сайтов - с нуля (цена от 10$)
Логотипы - с нуля, (цена от 5$)
Рассматриваю любые предложения!
Я всегда на связи! (9-12 часов в сутки, кроме выходных)
Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
11 лет назад
Очень ответсвенный исполнитель
Ответный отзыв
Oceni preatno s nim robotati!
$10
10 баллов
14 лет назад
Сделал быстро и качественно. Рекомендую!
Дизайн сайтов
2 отзыва
от $5
от 2 дней
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга