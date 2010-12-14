sk0ons

Кристиан Бусуёк sk0ons

 
30 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Skype: sk0ons , hotlifemd ,tel MD (+373) 69633722

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Баннеры гиф - с нуля, с элементами дизайна сайта! (цены от 1$)

Дизайн сайтов - с нуля (цена от 10$)

Логотипы - с нуля, (цена от 5$)

Рассматриваю любые предложения!

Я всегда на связи! (9-12 часов в сутки, кроме выходных)

Отзывы заказчиков

adronrom
Андрей 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Дизайн сайта
Очень ответсвенный исполнитель
Oceni preatno s nim robotati!
Ответный отзыв
adronrom
Андрей 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Разработать дизайн сайта
Сделал быстро и качественно. Рекомендую!
Дизайн сайтов
2 отзыва
от $5
от 2 дней
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга