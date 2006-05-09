Турагентству для написания текстов (рерайтинг из путеводителей) и постинга в блог Тематика - Киев Фотошоп минимально - ресайз ТОЛЬКО КИЕВЛЯНЕ
- Копирайтинг5 заявокЗакрыт13 лет назад
Турагентству для написания текстов (рерайтинг из путеводителей) и постинга в блог Тематика - Киев Фотошоп минимально - ресайз ТОЛЬКО КИЕВЛЯНЕ!!!Копирайтингнет заявокЗакрыт13 лет назад
Веб-дизайнеру нужен человек в состоянии написать тексты для сайта киевского ресторана-кафе Заказчик вменяемый Интересуют ТОЛЬКО КИЕВЛЯНЕКопирайтинг4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Для сайта по полиграфии нужны статьи для описания различных видов полиграфической продукции и услуг - всего около 100 - почти полный список на http://perehid.com/spisok.doc - кол-во слов - 400-600 - стиль - без детского сюсюканья и без профессиональных крайностей - ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт16 лет назад
дизайнеру-фрилансеру постоянно требуются прогаммеры для интернет-проектов требуются «постоянно», т.к. очень мало людей, которые в состоянии «отвечать за базар» под этим подразумевается а) соответствие результатов труда программера, полученному и согласованному с программером тз б) предоставление этих результатов в сроки, ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт16 лет назад
необходимо: 1) рерайтинг новостей компаний производителей пива (200-300 слов, в среднем одна новость в один/два дня) * задающие вопрос "что такое рерайтинг" попадают в игнор ** задающие вопрос "а где брать новости компаний" попадают в игнор 2) написание авторских ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт17 лет назад
схематично макет - www.perehid.com/pivo/ по интерфейсу, надеюсь, смысл и тенденции развития понятны будут вопросы - отвечу Drupal выбран как community-ориентированный движок задачи ставятся вменяемые деньги платятся определитесь со стоимостью работы по двум категориям 1) разовая работа по реализации вышеуказанного макета на ...Веб-программирование17 заявокЗакрыт17 лет назад
нужна быстрая карта Киева для сайта возможен векторный самопал на флеше с возможностью самостоятельного внесения объектов (до 1000) по мере поступления информации от этих объектов поиском по районам/улицам на уровне выбрать район/улицу посмотреть какие объекты присутствуют на карте при клике на ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт17 лет назад
Схема следующая Существует сайт – www.site.com (пожалуйста, не надо заходить по этому адресу, это условное обозначение сайта) На сайте будут создаваться субдомены (прибл. 500) вида - http://www.NAME.site.com Физически каждый субдомен это отдельная папка на сервере хостинга Задача касается только ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт18 лет назад