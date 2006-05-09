дизайнеру-фрилансеру постоянно требуются прогаммеры для интернет-проектов требуются «постоянно», т.к. очень мало людей, которые в состоянии «отвечать за базар» под этим подразумевается а) соответствие результатов труда программера, полученному и согласованному с программером тз б) предоставление этих результатов в сроки, ...