skandinav

Гость skandinav

 
NaN летУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Рерайтинг, тематика Киев

    Турагентству для написания текстов (рерайтинг из путеводителей) и постинга в блог Тематика - Киев Фотошоп минимально - ресайз ТОЛЬКО КИЕВЛЯНЕ

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Статьи о туризме - рерайтинг

    Турагентству для написания текстов (рерайтинг из путеводителей) и постинга в блог Тематика - Киев Фотошоп минимально - ресайз ТОЛЬКО КИЕВЛЯНЕ!!!

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Серия статей по полиграфиии

    Для сайта по полиграфии нужны статьи для описания различных видов полиграфической продукции и услуг - всего около 100 - почти полный список на http://perehid.com/spisok.doc - кол-во слов - 400-600 - стиль - без детского сюсюканья и без профессиональных крайностей - ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужен пхп программер

    дизайнеру-фрилансеру постоянно требуются прогаммеры для интернет-проектов требуются «постоянно», т.к. очень мало людей, которые в состоянии «отвечать за базар» под этим подразумевается а) соответствие результатов труда программера, полученному и согласованному с программером тз б) предоставление этих результатов в сроки, ...

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Рерайтинг, написание статей, пивная/околопивная тематика

    необходимо: 1) рерайтинг новостей компаний производителей пива (200-300 слов, в среднем одна новость в один/два дня) * задающие вопрос "что такое рерайтинг" попадают в игнор ** задающие вопрос "а где брать новости компаний" попадают в игнор 2) написание авторских ...

    Написание статей
    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание и поддержка сайта

    схематично макет - www.perehid.com/pivo/ по интерфейсу, надеюсь, смысл и тенденции развития понятны будут вопросы - отвечу Drupal выбран как community-ориентированный движок задачи ставятся вменяемые деньги платятся определитесь со стоимостью работы по двум категориям 1) разовая работа по реализации вышеуказанного макета на ...

    HTMLDrupal
    Веб-программирование17 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Карта Киева на сайт

    нужна быстрая карта Киева для сайта возможен векторный самопал на флеше с возможностью самостоятельного внесения объектов (до 1000) по мере поступления информации от этих объектов поиском по районам/улицам на уровне выбрать район/улицу посмотреть какие объекты присутствуют на карте при клике на ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • CMS

    Схема следующая Существует сайт – www.site.com (пожалуйста, не надо заходить по этому адресу, это условное обозначение сайта) На сайте будут создаваться субдомены (прибл. 500) вида - http://www.NAME.site.com Физически каждый субдомен это отдельная папка на сервере хостинга Задача касается только ...

    MySQL
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    18 лет назад