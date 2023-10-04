Желание работать, развиваться и зарабатывать!

Добро пожаловать на мой аккаунт. Отлично знаю украинский, русский языки, английский языки. Работаю без переводчика. Есть желание к обучению и развитию в данной сфере. Целеустремленная и ответственная. Готова работать с текстовыми заданиями и с соцсетями. Буду рада сотрудничеству!