Желание работать, развиваться и зарабатывать!
Добро пожаловать на мой аккаунт. Отлично знаю украинский, русский языки, английский языки. Работаю без переводчика. Есть желание к обучению и развитию в данной сфере. Целеустремленная и ответственная. Готова работать с текстовыми заданиями и с соцсетями. Буду рада сотрудничеству!
Портфолио
- Биллогическое1 просмотр
- Перевод на немецкий язык3 просмотра
Транскрибация
нет отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
#313
Рерайтинг
нет отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
#541
Переводы
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
#2847
Копирайтинг
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
#3439