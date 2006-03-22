skilk

Гость skilk

 
42 годаРоссия/Архангельск
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
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  • WM обменник

    $100

    Требуется создать полноценный wm обменник, скрипты продающиеся в инете не прелагать. Нужны следующие функции: Автоматический обмен WMZ, WMR, WME между собой. Отображения информации о текущем курсе валют и комиссии обменного пункта на каждый из вариантов обмена. Отображения ...

    MySQL
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Скрипт для WM обменика

    Требуется создать скрипт для wm обменика, который будет учитывать изменения на кошельках, которые происходять при автоматическом обмене. Писать только email, в письме укажите способ решения задачи, требуемое время на создание, стоимость.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Грабер

    Надо сделать скрипт, который берет курсы валют (usd, euro) с любого сайта и помещает их в определенный текстовой файл. Надо предусмотреть запуск данного скрипта раз в сутки.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
emorozov
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
$5
10 баллов
18 лет назад
Грабер
Замечательный пример сотрудничества. Работы принята, деньги выплачены сразу же.
Работа сделана грамотно и вовремя, сотрудничеством доволен!
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