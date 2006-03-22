Требуется создать полноценный wm обменник, скрипты продающиеся в инете не прелагать. Нужны следующие функции: Автоматический обмен WMZ, WMR, WME между собой. Отображения информации о текущем курсе валют и комиссии обменного пункта на каждый из вариантов обмена. Отображения ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $100Веб-программирование10 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется создать скрипт для wm обменика, который будет учитывать изменения на кошельках, которые происходять при автоматическом обмене. Писать только email, в письме укажите способ решения задачи, требуемое время на создание, стоимость.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт18 лет назад
Надо сделать скрипт, который берет курсы валют (usd, euro) с любого сайта и помещает их в определенный текстовой файл. Надо предусмотреть запуск данного скрипта раз в сутки.Веб-программирование1 исполнительЗавершен18 лет назад
- $250
Требуется создать WM-обменник и сопровождать его.Веб-программирование11 заявокЗакрыт18 лет назад
- $15
Требуется создать приложение для WMSE(Smartphone), которое сможет проигрывать flash файлы.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт18 лет назад
Отзывы фрилансеров
$5
10 баллов
18 лет назад
Замечательный пример сотрудничества. Работы принята, деньги выплачены сразу же.
Ответный отзыв
Работа сделана грамотно и вовремя, сотрудничеством доволен!