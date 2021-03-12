Я - веб-дизайнер, занимаюсь разработкой и реализацией различных проектов.
Мои навыки:
Веб-дизайн (Flat, Material).
Мои специализации:
- Landing page
- Веб-сайт под ключ
- Баннер
- Прототипирование
В работе ценю: детальный подход ко всем мелочам и честность
Каждый проект стараюсь делать понятным и простым в использовании
Знаю, что можно решить любую задачу!
Портфолио
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