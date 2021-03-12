Я - веб-дизайнер, занимаюсь разработкой и реализацией различных проектов.

Мои навыки:

Веб-дизайн (Flat, Material).

Мои специализации:

- Landing page

- Веб-сайт под ключ

- Баннер

- Прототипирование

В работе ценю: детальный подход ко всем мелочам и честность

Каждый проект стараюсь делать понятным и простым в использовании

Знаю, что можно решить любую задачу!