Александр Скорченко skoryalexskoryalex
Технический переводчик (англ.яз.).Технический писатель. Консультант по техническим вопросам.
ТЕМАТИКА:1.- Геология и горное производство;2.- Машиностроение; 3.- Строительство; 4.- Энергоснабжение (электричество; вода; тепло); 5.- Эл.оборудование и средства автоматизации производства; 6.- Монтажные и пуско - наладочные работы; эксплуатация оборудования и ремонт; 7.- Все технические дисциплины (физика; механика; металловедение; гидравлика; теплотехника; электро-техника); 8.- Альтернативная энергетика и возобновляемые источники энергии (ветер; солнце и вода).
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ: 1.Техническая специализация: Горный инженер - электромеханик,электрик - высоковольтник, энергетик. Более 20 лет практической работы ведущим специалистом в стротельстве,на горно-добывающих предприятиях и объектах большой и малой энергетики. 2.Лингвистическое образование а) окончил спец школу с углубленным изучением английского языка; б) получил специальность инженера переводчика - референта по окончанию 3-х летнего курса обучения на ФОПе (факультете общественных профессий) в своем ВУЗе (МГГУ). Около 30 лет пользовался полученными знаниями для общения с колегами и партнерами и для работы с тех документаией в своей практической деятельности.