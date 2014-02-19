Технический переводчик (англ.яз.).Технический писатель. Консультант по техническим вопросам.

ТЕМАТИКА: 1.- Геология и горное производство;2.- Машиностроение; 3.- Строительство; 4.- Энергоснабжение (электричество; вода; тепло); 5.- Эл.оборудование и средства автоматизации производства; 6.- Монтажные и пуско - наладочные работы; эксплуатация оборудования и ремонт; 7.- Все технические дисциплины (физика; механика; металловедение; гидравлика; теплотехника; электро-техника); 8.- Альтернативная энергетика и возобновляемые источники энергии (ветер; солнце и вода).