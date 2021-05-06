Разработка сайтов
Занимаюсь разработкой как простых, так и сложных сайтов с нуля а так же их доработкой и оптимизацией.
В поиске соответствия «цена – качество» вы попали в нужное место.
Во все тарифы включены:
– Анализ рынка
– Прототипирование
– Разработка УТП
– Верстка под все браузеры
– Максимальная скорость загрузки
– Адаптивная верстка под все устройства
Возможно проведение как полного цикла работ, так и реализация части из них:
– Проектирование
– Дизайн
– Верстка
– Разработка
– Поддержка
Обращаясь ко мне, вы получаете максимально качественно исполненную работу в срок.
Творческий, но максимально серьезный подход к решению задач гарантирую
Контакты:
Сайт: https://skripkaru.ru/
Email: [email protected]
Telegram: @skripkaru
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Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
4 года назад
WordPress
Мне нужен был одностраничный сайт для моего барбершопа, у нас было мало времени и 0 идей, Евгений помог нам со всем и с идеями и с дизайном. Все было сделано точно в срок. Спасибо большое Евгений! Получилось отлично! Буду рекомендовать вас еще своим знакомым!
Ответный отзыв
Надежный заказчик, рекомендую.
$100
10 баллов
4 года назад
FigmaWordPress
Евгений, большое Вам спасибо за работу, было очень приятно вести с вами дела ! Заказ был выполнен раньше сроков, учтены все пожелания. Буду рекомендовать Вас друзьям)
Ответный отзыв
Есть ТЗ, макеты, понимание некоторых технических моментов связанных с вёрсткой. Адекватное и четко сформулированное задание. Было приятно поработать Роман !