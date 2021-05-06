skripkaru

Евгений skripkaru

 
34 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Разработка сайтов

Занимаюсь разработкой как простых, так и сложных сайтов с нуля а так же их доработкой и оптимизацией.

В поиске соответствия «цена – качество» вы попали в нужное место.

Во все тарифы включены:

– Анализ рынка

– Прототипирование

– Разработка УТП

– Верстка под все браузеры

– Максимальная скорость загрузки

– Адаптивная верстка под все устройства

Возможно проведение как полного цикла работ, так и реализация части из них:

– Проектирование

– Дизайн

– Верстка

– Разработка

– Поддержка

Обращаясь ко мне, вы получаете максимально качественно исполненную работу в срок.

Творческий, но максимально серьезный подход к решению задач гарантирую

Контакты:

Сайт: https://skripkaru.ru/

Email: [email protected]

Telegram: @skripkaru﻿

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Отзывы заказчиков

asatryan_narek
Нарек 
31 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$200
10 баллов
4 года назад
Разработка сайта для барбершопа
WordPress
Мне нужен был одностраничный сайт для моего барбершопа, у нас было мало времени и 0 идей, Евгений помог нам со всем и с идеями и с дизайном. Все было сделано точно в срок. Спасибо большое Евгений! Получилось отлично! Буду рекомендовать вас еще своим знакомым!
Надежный заказчик, рекомендую.
Ответный отзыв
ramzess30
Роман 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
4 года назад
Вёрстка лендинга по макету фигма
FigmaWordPress
Евгений, большое Вам спасибо за работу, было очень приятно вести с вами дела ! Заказ был выполнен раньше сроков, учтены все пожелания. Буду рекомендовать Вас друзьям)
Есть ТЗ, макеты, понимание некоторых технических моментов связанных с вёрсткой. Адекватное и четко сформулированное задание. Было приятно поработать Роман !
Ответный отзыв