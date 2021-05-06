Разработка сайтов

Занимаюсь разработкой как простых, так и сложных сайтов с нуля а так же их доработкой и оптимизацией.

В поиске соответствия «цена – качество» вы попали в нужное место.

Во все тарифы включены:

– Анализ рынка

– Прототипирование

– Разработка УТП

– Верстка под все браузеры

– Максимальная скорость загрузки

– Адаптивная верстка под все устройства

Возможно проведение как полного цикла работ, так и реализация части из них:

– Проектирование

– Дизайн

– Верстка

– Разработка

– Поддержка

Обращаясь ко мне, вы получаете максимально качественно исполненную работу в срок.

Творческий, но максимально серьезный подход к решению задач гарантирую

Контакты:

Сайт: https://skripkaru.ru/

Email: [email protected]

Telegram: @skripkaru﻿