Диктор

Занимаюсь озвучиванием видео для Youtube: художественных произведения, реклама, дубляж коротких видео (Shorts/TikTok). Веду свой Youtube канал. Именно поэтому в сфере создания и озвучивания видео-роликов больше всего опыта.

Кроме озвучки владею навыками:

Саунд дизайн

Создание сценариев ( для видео на Youtube)

Видеомонтаж

Мои основные задачи:

Скорость

Контроль качества

Соблюдение сроков

А самое главное - приятная цена

Связаться со мной можно внутри сервиса Weblancer, а также по Email - [email protected]