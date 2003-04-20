skritsy

Михаил skritsy

 
22 года
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Диктор

Занимаюсь озвучиванием видео для Youtube: художественных произведения, реклама, дубляж коротких видео (Shorts/TikTok). Веду свой Youtube канал. Именно поэтому в сфере создания и озвучивания видео-роликов больше всего опыта.

Кроме озвучки владею навыками:

  • Саунд дизайн

  • Создание сценариев ( для видео на Youtube)

  • Видеомонтаж

Мои основные задачи:

  • Скорость

  • Контроль качества

  • Соблюдение сроков

  • А самое главное - приятная цена

Связаться со мной можно внутри сервиса Weblancer, а также по Email - [email protected]

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