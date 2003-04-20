Диктор
Занимаюсь озвучиванием видео для Youtube: художественных произведения, реклама, дубляж коротких видео (Shorts/TikTok). Веду свой Youtube канал. Именно поэтому в сфере создания и озвучивания видео-роликов больше всего опыта.
Кроме озвучки владею навыками:
Саунд дизайн
Создание сценариев ( для видео на Youtube)
Видеомонтаж
Мои основные задачи:
Скорость
Контроль качества
Соблюдение сроков
А самое главное - приятная цена
Связаться со мной можно внутри сервиса Weblancer, а также по Email - [email protected]
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Криптовалюта2 просмотра
- Криминальный рассказ3 просмотра
- Криминальный рассказ6 просмотров
- Youtube Gaming5 просмотров
- Озвучка рассказа2 просмотра