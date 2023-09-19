Разработка сайтов "с ноля", вёрстка страниц, frontend-разработка

Заинтересованный своим делом front-end разработчик, с умением работать в Figma и заливать сайты на сервер

2 года обучаюсь frontend-разработке + 1 год коммерческого опыта на фрилансе. Есть несколько успешных проектов по созданию сайтов "с ноля".

Из используемых технологий разработки: HTML, CSS, JS, React, Python

Ссылка на GitHub: https://github.com/skrutosha00

Телеграм: @kritikamenya (для связи лучше использовать именно его)