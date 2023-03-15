skrypnykan1987gm

Анастасія skrypnykan1987gmskrypnykan1987gm
36 летУкраина/Днепр
год на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Добрый день. Я Анастасия и мне 35. Если Вас интересует качественно выполненная работа в короткий срок, то Вы зашли по адресу. Владею в совершенстве украинским и русским языком, высокое знание - английского. Работу выполняю качественно и быстро, ориентируясь на результат.
О себе:
- коммуникабельность,
- саморазвитие,
- творческий подход,
- целеустремленность.
Готова работать с любыми видами переводов. Имею опыт написания статей и описания товаров.
Буду рада сотрудничеству с Вами!)