skrypnykan1987gm

Добрый день. Я Анастасия и мне 35. Если Вас интересует качественно выполненная работа в короткий срок, то Вы зашли по адресу. Владею в совершенстве украинским и русским языком, высокое знание - английского. Работу выполняю качественно и быстро, ориентируясь на результат.

О себе:

- коммуникабельность,

- саморазвитие,

- творческий подход,

- целеустремленность.

Готова работать с любыми видами переводов. Имею опыт написания статей и описания товаров.

Буду рада сотрудничеству с Вами!)