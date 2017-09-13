Суть работы для подготовки 20 статей. -Взять готовое ТЗ -Отправить задание на биржу или напрямую рерайторам. -Проверить и отправить на доработку/исправить статью. -Оформить ...
Редактирование и Корректура7 заявок
Закрыт
6 лет назад
Суть работы для подготовки 20 статей. -Взять готовое ТЗ -Отправить задание на биржу или напрямую рерайторам. -Проверить и отправить на доработку/исправить статью. -Оформить ...
Нужен редактор на 10 статей, по тематике медицина и строительство. Необходимо найти авторов (рерйт) по 35р, проверять их, если надо доработать тексты и передать 10 готовых текстов мне? Тексты должны быть уникальными 97% по etxt.ru, ключи ...