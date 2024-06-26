Системное администрирование серверов, Установка Linux сервера, настройка сервера, установка сервера.
Установка, администрирование:
- серверов семейства Windows/Linux,
- серверного ПО для решения задач клиента
- веб-серверов, терминальных и файловых серверов, сетевых служб: AD, DNS, DHCP и др
- серверов баз данных (MSSQL, MySQL, Oracle)
- виртуальной среды, почтовых систем, систем мониторинга и управления конфигурациями
-обслуживание офисов, как удалённо так и локально.
Построение отказоустойчивых кластеров
Аудит и управление политиками безопасности систем
Мониторинг систем
Оптимизация серверов под конкретные задачи
Системное администрирование
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