Системное администрирование серверов, Установка Linux сервера, настройка сервера, установка сервера.

Установка, администрирование:

- серверов семейства Windows/Linux,

- серверного ПО для решения задач клиента

- веб-серверов, терминальных и файловых серверов, сетевых служб: AD, DNS, DHCP и др

- серверов баз данных (MSSQL, MySQL, Oracle)

- виртуальной среды, почтовых систем, систем мониторинга и управления конфигурациями

-обслуживание офисов, как удалённо так и локально.

Построение отказоустойчивых кластеров

Аудит и управление политиками безопасности систем

Мониторинг систем

Оптимизация серверов под конкретные задачи