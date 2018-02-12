Я - специалист по рекламе в интернете РСЯ (Рекламная Сеть Яндекса)
Я являюсь начинающим специалистом в интернет-рекламе РСЯ (Рекламная Сеть Яндекса).
Я успешно прошла тренинг “Специалист по интернет-рекламе 3.0”, усиленно изучила самые современные технологии рекламы и готова внедрить их для Вас бесплатно.
Это значит, что я предлагаю Вам настроить рекламу в интернете совершенно бесплатно, взамен прошу только отзыв о моей работе.
Как Вам такое предложение?
Предлагаю обсудить детальнее.
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