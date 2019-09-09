skylines

Дарина Макеева skylines

 
24 годаРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Ретушь фотографий

Имею художественное образование 

Ретушь, цветокоррекция, обтравка простых и сложных объектов, восстановление старых фотографий. 

Монтаж и съемка видео любой сложности. Работаю в программах: Premiere Pro, After Effects. 

After EffectsРетушь фото
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
недостаточно отзывов
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
guest_15676614205041
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$3
10 баллов
4 года назад
Обработка фото в лайтрум и фотошопе.
Фото были обработаны качественно и со вкусом.
Конструктивное общение, своевременная оплата. Рекомендую
Ответный отзыв
guest_15676614205041
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Обработка фото
Дарина - мастер своего дела, увлеченный, творческий человек! Спасибо за волшебные фотографии!
Очень тактичный и адекватный заказчик. Легко выстроили коммуникацию. Однозначно рекомендую.
Ответный отзыв