Ретушь фотографий
Имею художественное образование
Ретушь, цветокоррекция, обтравка простых и сложных объектов, восстановление старых фотографий.
Монтаж и съемка видео любой сложности. Работаю в программах: Premiere Pro, After Effects.
Действие аккаунта приостановлено!
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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Портфолио
- Шапка для YouTube канала110 просмотров
- Обтравка объектов для сайта ювелирного магазина489 просмотров
- Иллюстрация в традиционной технике152 просмотра
- Портрет по фото171 просмотр
- Ретушь фотографий для интернет-магазина139 просмотров
Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
4 года назад
Фото были обработаны качественно и со вкусом.
Ответный отзыв
Конструктивное общение, своевременная оплата. Рекомендую
$5
10 баллов
4 года назад
Дарина - мастер своего дела, увлеченный, творческий человек! Спасибо за волшебные фотографии!
Ответный отзыв
Очень тактичный и адекватный заказчик. Легко выстроили коммуникацию. Однозначно рекомендую.