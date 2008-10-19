Делаю дизайн сайтов
Цены умереные
Умею слушать заказчика
Предоплата 30%, если у участника есть репутация на этом сервисе, предоплаты не беру
Стоимость дизайна - $300, сроки: 1-5 дней
оплата по webmoney, western union, или другие системы перевода
Портфолио
- Сайт для сети магазинов "Дом белья"179 просмотров
- Сайт элкектротехнической компании "Электробуд"154 просмотра
- Сайт компании "Империя Мармора"174 просмотра
- Каннагара (вариант №2)174 просмотра
- Сайт клуба Kannagara - школа айкидо (вариант 1)177 просмотров
- Сайт строительной компании "Будиндустрия"176 просмотров
- Сайт - Дистрибьютор кофе Lavazza и проф. кофемашин280 просмотров