Делаю дизайн сайтов

Цены умереные

Умею слушать заказчика

Предоплата 30%, если у участника есть репутация на этом сервисе, предоплаты не беру

Стоимость дизайна - $300, сроки: 1-5 дней

оплата по webmoney, western union, или другие системы перевода