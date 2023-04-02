Мои рабочие навыки и инструменты:
SQL (T-SQL, Postgres, Clickhouse, BigQuery):
- продвинутые joins, aggregation, CTE, window functions.
- Greenplum, SQL Alchemy.
Python:
- Получение данных из различных источников, обработка и анализ при помощи pandas, numpy и др.;
- Графики и визуализации в matplotlib / seaborn и др.;
- Взаимодействие с БД;
- Jupyter Notebooks / Jupyter Hub;
- создание скриптов;
- Имею опыт работы в среде Yandex Datasphere, Yandex Cloud, IBM Cloud.
PowerBI / Tableau / Superset:
- подключение данных из различных источников, создание реляционных схем, мер, отчетов, визуализаций и дашбордов.
Digital / Web / Продуктовая аналитика:
- Расчет метрик и KPI (ROI, ROMI, LTV, DAU/MAU/WAU, когортный анализ, воронки конверсий и продуктовые, A/B тесты);
- Опыт работы с Google Analytics, Yandex.Metrica, Google Tag Manager
Работа в Airflow:
- автоматизация и ETL пайплайны. Проектирование, составление, выгрузка отчетов, отправка данных в БД по графику.
- системы алертов, автоматическая рассылка отчетов на электронную почту, в телеграм.
По роду деятельности занимаюсь разработкой приложений для внутреннего использования:
- создал приложение pySAP: использует Python 3 + SQL + Tkinter + библиотеки Pandas, Numpy для выгрузки отчетов с сервера SQL, изменения условий агрегации и группировки на лету, анализа и подготовки данных в pandas и последующего вывода на экран либо в буфер обмена) для пользователей, у которых нет доступа в SAP или моментальной выгрузки продвинутых отчетов;
- приложение для выгрузки ежемесячного отчета о статусе складских запасов и построения дашборда: многоступенчатый анализ излишков складских запасов, KPI отдела, сводная таблица, круговая диаграмма, столбчатая диаграмма;
- табличный дубликат системы SAP через Microsoft PowerBI (работает через подключение к SQL БД), сохраняет базовую функциональность системы SAP, ограничивая пользователя в наборе выводимых данных;
- Автоматизация рабочих процессов: создание скриптов для работы с базой данных для персонала, не обладающего опытом работы с MS SQL Server.
Сертификаты:
- Сертифицированный аналитик Datacamp:
https://www.datacamp.com/certificate/DA0015089162661
- Сертифицированный аналитик Yandex.Praktikum;
- Сертифицированный разработчик начального уровня Microsoft.
Github: