BI + Data Analyst / Developer (SQL/Python)

Мои рабочие навыки и инструменты:

SQL (T-SQL, Postgres, Clickhouse, BigQuery):

- продвинутые joins, aggregation, CTE, window functions.

- Greenplum, SQL Alchemy.

Python:

- Получение данных из различных источников, обработка и анализ при помощи pandas, numpy и др.;

- Графики и визуализации в matplotlib / seaborn и др.;

- Взаимодействие с БД;

- Jupyter Notebooks / Jupyter Hub;

- создание скриптов;

- Имею опыт работы в среде Yandex Datasphere, Yandex Cloud, IBM Cloud.

PowerBI / Tableau / Superset:

- подключение данных из различных источников, создание реляционных схем, мер, отчетов, визуализаций и дашбордов.

Digital / Web / Продуктовая аналитика:

- Расчет метрик и KPI (ROI, ROMI, LTV, DAU/MAU/WAU, когортный анализ, воронки конверсий и продуктовые, A/B тесты);

- Опыт работы с Google Analytics, Yandex.Metrica, Google Tag Manager

Работа в Airflow:

- автоматизация и ETL пайплайны. Проектирование, составление, выгрузка отчетов, отправка данных в БД по графику.

- системы алертов, автоматическая рассылка отчетов на электронную почту, в телеграм.

По роду деятельности занимаюсь разработкой приложений для внутреннего использования:

- создал приложение pySAP: использует Python 3 + SQL + Tkinter + библиотеки Pandas, Numpy для выгрузки отчетов с сервера SQL, изменения условий агрегации и группировки на лету, анализа и подготовки данных в pandas и последующего вывода на экран либо в буфер обмена) для пользователей, у которых нет доступа в SAP или моментальной выгрузки продвинутых отчетов;

- приложение для выгрузки ежемесячного отчета о статусе складских запасов и построения дашборда: многоступенчатый анализ излишков складских запасов, KPI отдела, сводная таблица, круговая диаграмма, столбчатая диаграмма;

- табличный дубликат системы SAP через Microsoft PowerBI (работает через подключение к SQL БД), сохраняет базовую функциональность системы SAP, ограничивая пользователя в наборе выводимых данных;

- Автоматизация рабочих процессов: создание скриптов для работы с базой данных для персонала, не обладающего опытом работы с MS SQL Server.

Сертификаты:

- Сертифицированный аналитик Datacamp:

https://www.datacamp.com/certificate/DA0015089162661

- Сертифицированный аналитик Yandex.Praktikum;

- Сертифицированный разработчик начального уровня Microsoft.

Github:

https://github.com/slasaru/