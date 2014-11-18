slava-ro

Слава slava-ro

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

PypseG
Алина 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
$65
7 баллов
10 лет назад
Сверстать на Опенкарт шаблон из псд
Opencart
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
OldSkorpin
Илья 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$60
2 балла
10 лет назад
Доверстать и натянуть на cms
HTMLJoomlaOpencart
Пропал не привета ни ответа. Сначала говорил что работу начал и вот вот покажет, потом пропал на несколько дней , а когда появился сообщил что работу даже не начал И начнет в этот же день. И опять пропал.. Вся переписка есть Потерял из за него время и деньги соответственно. Да предоплаты не брал, но перед заказчиком подвел по срокам. Это равносильно потере денег. Первый раз столкнулся с подобным и не кому не рекомендую.
Пропал по некоторым причинам. Небыло возможности предупредить. По поводу "потерял деньги". Предоплаты я не брал!
Ответный отзыв
arrowstr
Алишер 
32 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$3000
10 баллов
10 лет назад
Дописать и интегрировать Php скрипт.
HTMLPHPWordPress
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
2klient
34 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Добавить онлайн покупку абонементов
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
atwooo
Роберт 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Парсить сайт и складывать в CSV
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Веб-программирование
4 отзыва
$15/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
2 отзыва(-1)
$15/час
от $30от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
$15/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$15/час
от $50от 2 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
1 отзыв(-1)
$15/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
$15/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга
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