Отзывы заказчиков
$65
7 баллов
10 лет назад
Opencart
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$60
2 балла
10 лет назад
HTMLJoomlaOpencart
Пропал не привета ни ответа. Сначала говорил что работу начал и вот вот покажет, потом пропал на несколько дней , а когда появился сообщил что работу даже не начал И начнет в этот же день. И опять пропал.. Вся переписка есть Потерял из за него время и деньги соответственно. Да предоплаты не брал, но перед заказчиком подвел по срокам. Это равносильно потере денег. Первый раз столкнулся с подобным и не кому не рекомендую.
Ответный отзыв
Пропал по некоторым причинам. Небыло возможности предупредить. По поводу "потерял деньги". Предоплаты я не брал!
$3000
10 баллов
10 лет назад
HTMLPHPWordPress
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$30
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$30
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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