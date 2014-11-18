Пропал не привета ни ответа. Сначала говорил что работу начал и вот вот покажет, потом пропал на несколько дней , а когда появился сообщил что работу даже не начал И начнет в этот же день. И опять пропал.. Вся переписка есть Потерял из за него время и деньги соответственно. Да предоплаты не брал, но перед заказчиком подвел по срокам. Это равносильно потере денег. Первый раз столкнулся с подобным и не кому не рекомендую.