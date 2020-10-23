Вячеслав, 22 года. Являюсь студентом 2 курса направления лингвистика (английский и японский языки). Свободно владею английским и китайским языком.

На протяжении 3-х лет изучал китайский язык в Китае в городе Шанхай. Имею сертификат HSK4. Свободно общаюсь с носителями китайского и английского языков. Имею опыт переводческой деятельности в сфере журналистики (перевод, анализ статей и выпусков), бизнеса (являюсь сотрудником в поисково-логистической компании, педагогический опыт (преподавание детям школьного возраста)