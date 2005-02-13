Написання й переклад текстів - мої сильні навички. Оскільки володію англійською мовою на рівні B1, зможу перекласти текст на літературну українську мову, адже українська - рідна мова, яку знаю на високому рівні. Також маю навички для написання текстів та статей.
Готовий до співпраці.
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#836
рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
год назад
Все добре, дякую!
Ответный отзыв
Чудова комунікація та зрозуміла мета завдання.