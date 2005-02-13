Написання й переклад текстів - мої сильні навички. Оскільки володію англійською мовою на рівні B1, зможу перекласти текст на літературну українську мову, адже українська - рідна мова, яку знаю на високому рівні. Також маю навички для написання текстів та статей.

Готовий до співпраці.