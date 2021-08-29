slaviator

Вячеслав slaviator

 
34 годаРоссия/Ростов
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
FullStack Разработчик

Приветствую, уважаемые Коллеги и Заказчики!

Меня зовут Вячеслав, я - веб-разработчик Full-Stack.

Работаю более 12 лет в сфере IT, начинал с веб-дизайна. Работу свою люблю и знаю, отношусь ответственно и всегда готов оказать необходимую помощь! Пишу грамотный и чистый код, с комментариями.

Стек:

HTML, CSS, JS, jQuery

PHP, Kohana, Laravel, YII2, CodeIgniter

WP, Woo, OpenCart, PrestaShop, Simpla, OkayCMS, HostCMS, Bitrix

Разработка парсеров любой сложности

Много писать не буду. Обращайтесь, обсудим, поработаем!

С Уважением,

Вячеслав

PHPOpenCartLaravelHTMLCSSPrestashopjQuerySimpla
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$40
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Отзывы заказчиков
pikatech7
Паньшин 
38 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
2 года назад
Подключить сайт к платежной системе по API
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