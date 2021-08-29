FullStack Разработчик
Приветствую, уважаемые Коллеги и Заказчики!
Меня зовут Вячеслав, я - веб-разработчик Full-Stack.
Работаю более 12 лет в сфере IT, начинал с веб-дизайна. Работу свою люблю и знаю, отношусь ответственно и всегда готов оказать необходимую помощь! Пишу грамотный и чистый код, с комментариями.
Стек:
HTML, CSS, JS, jQuery
PHP, Kohana, Laravel, YII2, CodeIgniter
WP, Woo, OpenCart, PrestaShop, Simpla, OkayCMS, HostCMS, Bitrix
Разработка парсеров любой сложности
Много писать не буду. Обращайтесь, обсудим, поработаем!
С Уважением,
Вячеслав
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
2 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!