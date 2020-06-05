slimnation23

Александр slimnation23

 
34 годаУкраина/Тернополь
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Frontend Developer

Создание сайтов-визиток, корпоративных сайтов, сайтов-каталогов, интернет-магазинов. Чистая HTML и CSS верстка. Адаптация сайтов под мобильные устройства.

Мои услуги:

✔️ Адаптивная и кроссбраузерная верстка. 

✔️ Правки, умение разбираться в чужом коде. 

Знания:

✔️ HTML5/CSS3;

✔️ flexbox;

✔️ препроцессоры Sass/Scss/Less;

✔️ методология БЭМ;

✔️ Bootstrap;

✔️ JavaScript;

✔️ jQuery;

✔️ Adobe Photoshop, Figma; 

✔️ Pixel Perfect;

✔️ GitHub.

Стоимость и сроки каждого проекта рассчитываются индивидуально, но цены приемлемые.

К работе отношусь серьезно, учитываю пожелания клиента!

JavascriptHTMLCSSBootstrapFigmajQuerySCSSSASSPhotoshop
Портфолио