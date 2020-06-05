Frontend Developer
Создание сайтов-визиток, корпоративных сайтов, сайтов-каталогов, интернет-магазинов. Чистая HTML и CSS верстка. Адаптация сайтов под мобильные устройства.
Мои услуги:
✔️ Адаптивная и кроссбраузерная верстка.
✔️ Правки, умение разбираться в чужом коде.
Знания:
✔️ HTML5/CSS3;
✔️ flexbox;
✔️ препроцессоры Sass/Scss/Less;
✔️ методология БЭМ;
✔️ Bootstrap;
✔️ JavaScript;
✔️ jQuery;
✔️ Adobe Photoshop, Figma;
✔️ Pixel Perfect;
✔️ GitHub.
Стоимость и сроки каждого проекта рассчитываются индивидуально, но цены приемлемые.
К работе отношусь серьезно, учитываю пожелания клиента!
Портфолио
- Проект для японской компании77 просмотров
- Каркасне Будівництво85 просмотров
- Админ панель72 просмотра
- Кофейня78 просмотров
- Адаптивная верстка сайта школы иностранных языков67 просмотров