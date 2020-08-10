slimshadyer88

Монтирую любой жанр роликов

Здравствуйте! меня зовут Ерик

Обо мнеМонтирую любой жанр роликов (Влог, блог, обучающее, свадебные, игровые, сторис, мувик, клип)

Работаю в программах Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Sony Vegas и DaVinci Resolve.Создание видеофильма или слайд-шоу с Ваших фото и видеоматериалов. Основная задача такой работы-выделение из всего объёма, отснятого самых интересных и ярких моментов,сведение,монтаж и упорядочение их в лёгкий "смотрибельный" вид. Монтаж из вашего видео, фото, аудио. Ролики для Instagram, YouTube.Виды работ:Монтаж:

(Влоги,обучающиеролики,концерты,документальные фильмы, сериалы, промо и т.д)

Добавление переходов, видеоэффектов

Наложение музыки

Выравнивание громкости

Цветокоррекция

Добавление титров—- удаленный монтаж исходных материаловПочему стоит выбрать меня?

Всегда на связиГотов приступить ужеОпыт работы более 4 летБольшое портфолиоОтветственно отношусь к работеГарантия работы