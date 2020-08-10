slimshadyer88

Ерик Бактыбай slimshadyer88slimshadyer88
Здравствуйте! меня зовут Ерик
Обо мнеМонтирую любой жанр роликов (Влог, блог, обучающее, свадебные, игровые, сторис, мувик, клип)
Работаю в программах Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Sony Vegas и DaVinci Resolve.Создание видеофильма или слайд-шоу с Ваших фото и видеоматериалов. Основная задача такой работы-выделение из всего объёма, отснятого самых интересных и ярких моментов,сведение,монтаж и упорядочение их в лёгкий "смотрибельный" вид. Монтаж из вашего видео, фото, аудио. Ролики для Instagram, YouTube.Виды работ:Монтаж:
(Влоги,обучающиеролики,концерты,документальные фильмы, сериалы, промо и т.д)
Добавление переходов, видеоэффектов
Наложение музыки
Выравнивание громкости
Цветокоррекция
Добавление титров—- удаленный монтаж исходных материаловПочему стоит выбрать меня?
Всегда на связиГотов приступить ужеОпыт работы более 4 летБольшое портфолиоОтветственно отношусь к работеГарантия работы