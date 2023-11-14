Web/UI/UX-дизайнер
Меня зовут Вика, я веб/ui/ux-дизайнер. В дизайне уже более года.
Создаю продающие сайты (лендинги/интернет-магазины, многостраничные) на Tilda. Моя цель в работе - создать качественный сайт с грамотным дизайном, простой и понятный для пользователя.
Ответственно подхожу к каждому этапу работы, стараюсь выстроить комфортное общение с клиентом.
Работаю в Figma (компоненты, ayto layout) и Tilda(работа с zero-блоками, кодом, подключение домена, платежной системы, базовая seo-оптимизация). Также создаю презентации, афиши, сертификаты и прочее.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Сайт для цветочного магазинанет просмотров
- Сайт для санаториянет просмотров
- Сайт для строительной компании2 просмотра
- Сайт для бровистанет просмотров
- Сайт для логистической компаниинет просмотров
- Cайт для фотографанет просмотров
- Сайт-портфолионет просмотров
- Интернет-магазин для полуфабрикатовнет просмотров
Дизайн сайтов
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$5/час
от $100от 7 дней
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