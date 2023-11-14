Web/UI/UX-дизайнер

Меня зовут Вика, я веб/ui/ux-дизайнер. В дизайне уже более года.

Создаю продающие сайты (лендинги/интернет-магазины, многостраничные) на Tilda. Моя цель в работе - создать качественный сайт с грамотным дизайном, простой и понятный для пользователя.



Ответственно подхожу к каждому этапу работы, стараюсь выстроить комфортное общение с клиентом.

Работаю в Figma (компоненты, ayto layout) и Tilda(работа с zero-блоками, кодом, подключение домена, платежной системы, базовая seo-оптимизация). Также создаю презентации, афиши, сертификаты и прочее.