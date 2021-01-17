Веб-дизайн, оформление лендингов
Салют! Меня зовут Вячеслав и я занимаюсь созданием сайтов, а именно - их дизайном. Помогу владельцам среднего или малого бизнеса продвинуть свой товар путем создания сочного, продающего сайта в минималистичном стиле с высокой конверсией.
Предлагаю:
— Интернет-магазины
— Лендинги
— Корпоративные сайты
Плюсы работать со мной
- Ответственно подхожу к каждому заказу и не просто делаю сайты с приятной картинкой, но и подбираю их так, чтобы они максимально понятно доносили ваше предложение потенциальным клиентам
- Слежу за трендами дизайна и на их основе создаю современные сайты
- Я доступен для связи 24/7, на любые ваши вопросы и пожелания отвечаю оперативно
- Не тяну с выполнением работы и сдаю ее в срок
Дизайн, реализовывающий ваши бизнес-задачиК каждой работе подхожу с максимальной серьезностью и ответственностью, соблюдая дедлайны и учитывая ваши пожелания. Мы с вами легко найдем общий язык
СвязьWA +79139583378
TG @slav_insky
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