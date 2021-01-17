Веб-дизайн, оформление лендингов

Салют! Меня зовут Вячеслав и я занимаюсь созданием сайтов, а именно - их дизайном. Помогу владельцам среднего или малого бизнеса продвинуть свой товар путем создания сочного, продающего сайта в минималистичном стиле с высокой конверсией.

Предлагаю:

— Интернет-магазины

— Лендинги

— Корпоративные сайты

Плюсы работать со мной

Ответственно подхожу к каждому заказу и не просто делаю сайты с приятной картинкой, но и подбираю их так, чтобы они максимально понятно доносили ваше предложение потенциальным клиентам

и не просто делаю сайты с приятной картинкой, но и подбираю их так, чтобы они потенциальным клиентам Слежу за трендами дизайна и на их основе создаю современные сайты

и на их основе создаю современные сайты Я доступен для связи 24/7 , на любые ваши вопросы и пожелания отвечаю оперативно

, на любые ваши вопросы и пожелания отвечаю оперативно Не тяну с выполнением работы и сдаю ее в срок

Дизайн, реализовывающий ваши бизнес-задачи

К каждой работе подхожу с максимальной серьезностью и ответственностью, соблюдая дедлайны и учитывая ваши пожелания. Мы с вами легко найдем общий язык

Связь

WA +79139583378

TG @slav_insky

[email protected]