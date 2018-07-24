slobodyanyuk

Технический и художественный перевод текстов разной сложности с английского на русский и наоборот

Здравствуйте!

Спасибо за внимание к моему профилю!

Обращаясь ко мне, вы получите качественный перевод в удобные сроки. Я подхожу к работе внимательно и со всей ответственностью, старясь добиться наилучшего результата. Ведь я придерживаюсь следующего принципа: "Если за что-то берешься — делай это хорошо".

По образованию я филолог-компаративист (РГГУ, Историко-филологический факультет). А также имеется успешный опыт работы в качестве переводчика художественной литературы в издательстве "Центрполиграф", менеджера ВЭД в виноторговой компании и преподавателя английского языка.

Хорошо владею терминологией в области виноделия и винной торговли, моды, путешествий, литературы, кулинарии, маркетинга, бизнеса, и др. Также имею опыт перевода документации: сертификаты, официальные письма, договоры.

Владею французским (перевод со словарем) и латинским языками (базовый уровень).

Публикации:

Перевод книги Линн Грэхем "Кольцо для наследника"﻿

Перевод книги Триш Мори "Поцелуй на закате"﻿

Другие услуги:

- очные уроки английского языка

- написание статей

- проверка русского языка в текстах

Контакты:

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Skype: [email protected]

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