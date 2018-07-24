slobodyanyuk

Здравствуйте!
Спасибо за внимание к моему профилю!
Обращаясь ко мне, вы получите качественный перевод в удобные сроки. Я подхожу к работе внимательно и со всей ответственностью, старясь добиться наилучшего результата. Ведь я придерживаюсь следующего принципа: "Если за что-то берешься — делай это хорошо".
По образованию я филолог-компаративист (РГГУ, Историко-филологический факультет). А также имеется успешный опыт работы в качестве переводчика художественной литературы в издательстве "Центрполиграф", менеджера ВЭД в виноторговой компании и преподавателя английского языка.
Хорошо владею терминологией в области виноделия и винной торговли, моды, путешествий, литературы, кулинарии, маркетинга, бизнеса, и др. Также имею опыт перевода документации: сертификаты, официальные письма, договоры.
Владею французским (перевод со словарем) и латинским языками (базовый уровень).
Публикации:
Перевод книги Линн Грэхем "Кольцо для наследника"
Перевод книги Триш Мори "Поцелуй на закате"
Другие услуги:
- очные уроки английского языка
- написание статей
- проверка русского языка в текстах
Контакты:
e-mail: [email protected]
Skype: [email protected]
Whatsapp: +79853895854