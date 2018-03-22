Веб програмирование, верстка также програмирование микроконтролеров AVR.
Начинающий веб разработчик.
технологии: HTML5, CSS3, PHP, JS, jQuery, mysql
CMS: wordpress - натяжка готовой верстки, шаблона.
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
7 лет назад
WordPress
Андрей отлично разбирается в веб-программировании. Он быстро и качественно осуществляет любые изменения на сайте. Внедренные им части кода не нарушают работы CMS, не искажают шаблона и не влияют на его адаптивность. Андрей создает подробные инструкции, следуя которым можно произвести изменения на других сайтах. При этом и на них не наблюдается никаких ошибок. Мне впервые удалось сотрудничать со специалистом, после работы которого не нужно нанимать других, чтобы они устранили неполадки. Этот специалист укладывается в указанные сроки, всегда на связи, отвечает на все вопросы. Рекомендую сотрудничество с ним, если хочется получить качество за своих деньги.
$1
10 баллов
7 лет назад
WordPress
Задание было составлено мной не совсем корректно. Но Андрей сразу разобрался в том, что необходимо сделать. Он выполнил больше, чем требовалось. Кроме того, по моей просьбе он составил инструкцию, благодаря которой я смогла внести изменения на другом моем сайте. Андрей выполняет работу на совесть. Составляет отличные, понятные и краткие инструкции, следуя которым, нельзя допустить ошибки. Он высококлассный специалист, сотрудничать с которым я бы рекомендовала каждому веб-мастеру, не желающему мучиться с бесконечными доработками. Ведь этот специалист делает все так, что нет необходимости что-либо дорабатывать. Андрей создал адаптивную таблицу, которая без искажений отображает любые внедренные в нее скрипты, баннеры и видеоролики на мониторах компьютера и всех мобильных устройств. Если нужна качественная адаптивная верстка, стоит обращаться к Андрею.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, с ней приятно работать, прислала подробное ТЗ , где все четко расписано и конкретно. Всегда на связи, оперативно отвечает на вопросы. Рекомендую.