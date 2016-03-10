slovodel

Дмитрий slovodel

 
42 годаРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
MainRoot
Павел 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Название и сайт компании полиграфических услуг
Хороший результат. Довольно креативный подход (:
Сотрудничеством доволен.
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