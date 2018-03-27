slwtrd

Владимир slwtrd

 
43 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

neoVictor
Виктор 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Доработка формы заявки на сайте (CMS Drupal 7)
Drupal
Все хорошо
Все хорошо, без задержек, без проблем в коммуникации. Незначительные доработки были быстро устранены.
Ответный отзыв
jerri3000
Алексей 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Мобильная верстка для сайта на Drupal
Drupal
Отличный заказчик, четкое ТЗ, оплата в срок. Рекомендую
Работа выполнена в срок, незначительные недочеты были оперативно устранены в результате правок. В целом доволен.
Ответный отзыв
NESTA13
38 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
$400
10 баллов
7 лет назад
Собрать сайт-каталог по готовой верстке на Yii2
BootstrapJavaScriptYii
Спасибо за интересную задачу! Однозначно РЕКОМЕНДУЮ Владимира, как отличного, ответственного, честного, порядочного заказчика! Взаимодействовать по задачам проекта было приятно, удобно и комфортно! Только положительные впечатления!!! Буду рад сотрудничеству и в дальнейшем!
Развернутых и красивых отзывов писать не умею, поэтому буду краток: - Работа выполнена в срок и без замечаний. - Коммуникация по проекту отличная, все моменты, которые могли вызвать вопросы обсудили и решили в лучшем виде. - Претензий никаких, буду обращаться еще.
Ответный отзыв