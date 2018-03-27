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Для мебельного интернет-магазина требуются: 1. Создание описаний товара для вновь добавляемых товаров на сайт. Примеры описаний: https://www.divan.ru/product/krovat-afina-white https://www.thefurnish.ru/shop/mebel/mebel-dlya-doma/kresla/interiernye-kresla/78558-kreslo-california https://hoff.ru/catalog/gostinaya/divany/pryamye_tkanevye/divan_kuba_id1321519/?articul=80287359 http://ogogo.ru/seria/rabochee_mesto/strike/strike_k1_yk/#view=composition Оптимальный ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт7 лет назад
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На сайте http://zavplast.ru/ требуются следующие доработки: - главное меню (в разделе продукция нужно сделать дропдаун), - создать доп.страницу с фотогалереей продукции (дизайн разработаем) - правки верстки новостного блока ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Александр, добрый день! Нужен разработчик для сборки сайта на Yii2 (имел небольшой опыт работы с этим фреймворком и хотел бы его продолжить, поэтому хотелось бы именно на нем). Верстку на Bootstrap предоставлю ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад