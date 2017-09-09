Frontend/Backend - разработчик
Frontend/Backend - разработчик. Владею следующими технологиями:
- Ract/Redux
- Angular 4
- HTML/Pug
- CSS/Less
- JQuery
- Bootstrap 3/4
- Node JS/ECMAScript 6/OOP
- Кроссбраузерная, адаптивная/фиксированная верстка
- SQL/MySQL/Firebird
- Jest
- Системы сборки: Gulp, Bower
- Системы контроля версий: Git
- Оптимизация: минификация HTML/CSS/JS, минификация изображений
- Улучшение web performance
Skype - apple1988181
E-mail - [email protected]
Портфолио
- Лендинг - коллегия адвокатов157 просмотров
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
6 лет назад
Влад очень хорошо разбирается в javascript. В прошлом году похожую задачу нам решал 30-летний специалист с большим стажем. Время он убил на работу 2 недели. А Влад сделал за 2 дня. Очень хороший специалист!
Ответный отзыв
Рекомендую Андрея как надежного заказчика. Адекватный и приятный в общении человек. Оплату производит мгновенно. Всегда на связи и оперативно отвечает на все поставленные вопросы. Буду очень рад дальнейшему сотрудничеству.
$20
10 баллов
6 лет назад
Работа была выполнена раньше срока, очень доволен результатом. Буду обращаться не раз. К исправлениям относится спокойно, очень адекватный и ответственный к работе. Рекомендую!
Ответный отзыв
Всегда были на связи, быстро отвечали на вопросы, заплатили вовремя, проблем небыло. Очень доволен.