sm1leork

Владислав Апухтин sm1leork

 
26 летУкраина/Черкассы
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Frontend/Backend - разработчик

Frontend/Backend - разработчик. Владею следующими технологиями:

  • Ract/Redux
  • Angular 4
  • HTML/Pug
  • CSS/Less
  • JQuery
  • Bootstrap 3/4
  • Node JS/ECMAScript 6/OOP
  • Кроссбраузерная, адаптивная/фиксированная верстка
  • SQL/MySQL/Firebird
  • Jest
  • Системы сборки: Gulp, Bower
  • Системы контроля версий: Git
  • Оптимизация: минификация HTML/CSS/JS, минификация изображений
  • Улучшение web performance
Контакты:

Skype - apple1988181

E-mail - [email protected] 

JavascriptMySQLHTMLCSSBootstrapjQueryAngularGulpFirebirdGitReduxSQL
Портфолио
Отзывы заказчиков
portnyagin
Андрей 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Доработать js-скрипт, позиционирующий футер
Влад очень хорошо разбирается в javascript. В прошлом году похожую задачу нам решал 30-летний специалист с большим стажем. Время он убил на работу 2 недели. А Влад сделал за 2 дня. Очень хороший специалист!
Рекомендую Андрея как надежного заказчика. Адекватный и приятный в общении человек. Оплату производит мгновенно. Всегда на связи и оперативно отвечает на все поставленные вопросы. Буду очень рад дальнейшему сотрудничеству.
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guest_15046247539075
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Сделать navbar, form, progress bar, callback
Работа была выполнена раньше срока, очень доволен результатом. Буду обращаться не раз. К исправлениям относится спокойно, очень адекватный и ответственный к работе. Рекомендую!
Всегда были на связи, быстро отвечали на вопросы, заплатили вовремя, проблем небыло. Очень доволен.
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