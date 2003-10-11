Привет! Я иллюстратор и могу тебе помочь <З

Организованная и ответственная, легко справляюсь со стрессовыми ситуациями. Быстро учусь новому. В свободное время совершенствую навыки, чтобы всегда быть в курсе трендов.

С 11 лет занимаюсь изобразительным искусством. Закончила художественную школу с красным дипломом. Легко разбираюсь в таких программах как Adobe Photoshop и Adobe InDesign. Люблю рисовать традиционными материалами: масло, акварель, акрил, графитные карандаши.

Есть двухлетний опыт в волонтерской деятельности. Интересуюсь экологией и литературой. Занимаюсь рукоделием: шью кукол, кастомизирую одежду, делаю бижутерию из эпоксидной смолы, леплю из глины.