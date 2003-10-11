Привет! Я иллюстратор и могу тебе помочь <З
Организованная и ответственная, легко справляюсь со стрессовыми ситуациями. Быстро учусь новому. В свободное время совершенствую навыки, чтобы всегда быть в курсе трендов.
С 11 лет занимаюсь изобразительным искусством. Закончила художественную школу с красным дипломом. Легко разбираюсь в таких программах как Adobe Photoshop и Adobe InDesign. Люблю рисовать традиционными материалами: масло, акварель, акрил, графитные карандаши.
Есть двухлетний опыт в волонтерской деятельности. Интересуюсь экологией и литературой. Занимаюсь рукоделием: шью кукол, кастомизирую одежду, делаю бижутерию из эпоксидной смолы, леплю из глины.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Иллюстрации для книги "Путешествие Домой"2 просмотра
- Дизайн детской косметики "OCEAN"2 просмотра
- Набор стикеров2 просмотра
- Аватар2 просмотра
- Векторное тату3 просмотра
- Открытки ко Дню Святого Валентина2 просмотра