smerdov2023

Вячеслав Смёрдов smerdov2023

 
18 летРоссия/Москва
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад

Информация обо мне:

Графический дизайнер. Делаю баннеры, лендинги, дизайн соцсетей, афиши, рекламные креативы, презентации, аватарки, постеры, обложки, листовки, превью, обложки-слайды, короткие анимации для сторис и т.д.

Мои преимущества:

  1. Опыт работы > 2-ух лет

  2. Умею работать с Adobe Photoshop

  3. Умею работать с Figma (помимо самой Фигмы, изучаю её плагины)

  4. Около 100 выполненных проектов

  5. Мои клиенты: ROMAROY (блогер, 500 тыс. подписчиков на YouTube), ФК "Ривьера" (популярный любительский футбольный клуб в Москве), сообщество ВКонтакте "Liverpool FC | Ливерпуль" (> 200 тыс. подписчиков).

  6. Делал задания для "Тинькофф Образование"

  7. Помимо обычного SMM-дизайна, сильно углублён в спортивный дизайн

FigmaPhotoshop
Портфолио