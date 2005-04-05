Вячеслав Смёрдов smerdov2023smerdov2023
18 летРоссия/Москва
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Информация обо мне:
Графический дизайнер. Делаю баннеры, лендинги, дизайн соцсетей, афиши, рекламные креативы, презентации, аватарки, постеры, обложки, листовки, превью, обложки-слайды, короткие анимации для сторис и т.д.
Мои преимущества:
Опыт работы > 2-ух лет
Умею работать с Adobe Photoshop
Умею работать с Figma (помимо самой Фигмы, изучаю её плагины)
Около 100 выполненных проектов
Мои клиенты: ROMAROY (блогер, 500 тыс. подписчиков на YouTube), ФК "Ривьера" (популярный любительский футбольный клуб в Москве), сообщество ВКонтакте "Liverpool FC | Ливерпуль" (> 200 тыс. подписчиков).
Делал задания для "Тинькофф Образование"
Помимо обычного SMM-дизайна, сильно углублён в спортивный дизайн
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Оформление соц. сетей #2нет просмотров
- Дизайн карточек для маркетплейсов2 просмотра
- Оформление соц. сетей #1нет просмотров
- Баннеры/постерынет просмотров
- Аватарки для соц. сетей #1нет просмотров