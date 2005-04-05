Информация обо мне: Графический дизайнер. Делаю баннеры, лендинги, дизайн соцсетей, афиши, рекламные креативы, презентации, аватарки, постеры, обложки, листовки, превью, обложки-слайды, короткие анимации для сторис и т.д. Мои преимущества: Опыт работы > 2-ух лет Умею работать с Adobe Photoshop Умею работать с Figma (помимо самой Фигмы, изучаю её плагины) Около 100 выполненных проектов Мои клиенты: ROMAROY (блогер, 500 тыс. подписчиков на YouTube), ФК "Ривьера" (популярный любительский футбольный клуб в Москве), сообщество ВКонтакте "Liverpool FC | Ливерпуль" (> 200 тыс. подписчиков). Делал задания для "Тинькофф Образование" Помимо обычного SMM-дизайна, сильно углублён в спортивный дизайн FigmaPhotoshop

Я против войны в Украине !