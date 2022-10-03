Опыт работы маркетологом — 7 лет
>50 проектов в 30 разных нишах
Не продаю настройки и заявки, а привожу клиентов (150-1500 ₽ – стоимость нового клиента в проектах)
1-5 дней – на запуск рекламы с 0 до первой заявки
Специализация:
* Performance/SMM
*Контекстная реклама
* SMM
* Разработка сайтов
* Дизайн
Более 60 кейсов по рекламе в разных нишах от инфобизнеса до B2B, как в России, так и зарубежом (мобильный оператор в Испании, IT-сервисы в США, ОАЭ, Европе и др.)
Громкие клиенты по реклама: Megafon, Black Star, Совкомбанк, Алгоритмика и ряд крупных кейсов под NDA
• Всегда сильно вовлечена в процесс
• Работаю комплексно (без стратегии — никуда)
• Быстро обучаюсь и обучаю
• Сильно критична, как к себе, так и к специалистам
• Несу ответственность за результат
Пишите, буду рада обсудить ваш проект и подобрать решения под ваши задачи и бюджет