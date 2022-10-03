Маркетолог с продуктовым подходом (PPC / Яндекс Директ / Performance / Web Dev / SMM)

Опыт работы маркетологом — 7 лет

>50 проектов в 30 разных нишах

Не продаю настройки и заявки, а привожу клиентов (150-1500 ₽ – стоимость нового клиента в проектах)

1-5 дней – на запуск рекламы с 0 до первой заявки

Специализация:

* Performance/SMM

*Контекстная реклама

* SMM

* Разработка сайтов

* Дизайн

Более 60 кейсов по рекламе в разных нишах от инфобизнеса до B2B, как в России, так и зарубежом (мобильный оператор в Испании, IT-сервисы в США, ОАЭ, Европе и др.)

Громкие клиенты по реклама: Megafon, Black Star, Совкомбанк, Алгоритмика и ряд крупных кейсов под NDA

• Всегда сильно вовлечена в процесс

• Работаю комплексно (без стратегии — никуда)

• Быстро обучаюсь и обучаю

• Сильно критична, как к себе, так и к специалистам

• Несу ответственность за результат

Пишите, буду рада обсудить ваш проект и подобрать решения под ваши задачи и бюджет 