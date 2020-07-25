SMM продвижение в соцсетях. Создание сайтов и интернет-магазинов. Разработка логотипов, фирменного стиля и рекламных макетов

Продвижение вашего бизнеса в соцсетях

Одноклассники, Вконтакте, Facebook, Instagram

Создание и продвижение рекламных страниц в соцсетях

Анализ и мониторинг конкурентов в вашем регионе

Поиск и привлечение целевой аудитории и потенциальных покупателей

Регистрации доменного имени

Настройка CMS (системы управления сайтом)

Наполнение товарами.

Поисковая оптимизация

Возможен безналичный расчет с документами для бухгалтерии.