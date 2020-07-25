smm_plus

Евгений smm_plus

 
45 летБеларусь/Минск
19 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
SMM продвижение в соцсетях. Создание сайтов и интернет-магазинов. Разработка логотипов, фирменного стиля и рекламных макетов

Продвижение вашего бизнеса в соцсетях

  • Одноклассники, Вконтакте, Facebook, Instagram
  • Создание и продвижение рекламных страниц в соцсетях
  • Анализ и мониторинг конкурентов в вашем регионе
  • Поиск и привлечение целевой аудитории и потенциальных покупателей
Создание современных адаптивных сайтов-визиток и интернет-магазинов

  • Регистрации доменного имени
  • Настройка CMS (системы управления сайтом)
  • Наполнение товарами.
  • Поисковая оптимизация
Создание логотипа, фирменного дизайна, макетов объявлений и листовок.

Возможен безналичный расчет с документами для бухгалтерии.

Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$10/час
от 1 дня
#336
Верстка полиграфии
нет отзывов
$10/час
от 1 дня
#423
Дизайн продукции
нет отзывов
$10/час
от 2 дней
#431
Наружная реклама
нет отзывов
$20/час
от 1 дня
#516
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
от 1 дня
#947