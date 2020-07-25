SMM продвижение в соцсетях. Создание сайтов и интернет-магазинов. Разработка логотипов, фирменного стиля и рекламных макетов
Продвижение вашего бизнеса в соцсетях
- Одноклассники, Вконтакте, Facebook, Instagram
- Создание и продвижение рекламных страниц в соцсетях
- Анализ и мониторинг конкурентов в вашем регионе
- Поиск и привлечение целевой аудитории и потенциальных покупателей
- Регистрации доменного имени
- Настройка CMS (системы управления сайтом)
- Наполнение товарами.
- Поисковая оптимизация
Возможен безналичный расчет с документами для бухгалтерии.
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