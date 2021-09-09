smmshchitsa

SMM-специалист, таргетолог, content-manager

Всем Привет!) Немножко о себе: Я дипломированный специалист в сфере Social Medial Marketing (SMM). Вечный студент, люблю учиться всему новому и быть всегда в тренде).

В поисках интересных проектов, в которых мое нестандартное мышление, мои знания и мой запал приведут к успеху!)

Чем я могу быть Вам полезна:

Анализ целевой аудитории, и конкурентов на рынке;

Полное ведение коммерческого/личного аккаунта:

‌ - оформление профиля: (аватар, никнейм, шапка, hightlights);

‌ - создание стратегии;

‌- составление контент-плана на месяц;

‌- правильное формирование ленты.

Копирайтинг в Instagram (написание постов экспертных, развлекательных, продающих);

Трендовая обработка фотографий в креативных программах;

Съемка, монтаж и обработка видео;

Аудит профиля (разбор ошибок);

‌Настройка таргетированной рекламы.

коммерческого аккаунта в Instagram, жду Ваши предложения в мой DirectЕсли Вам необходим 

целеустремленный;

ответственный;

креативный;

стрессоустойчивый

‌и нацеленный на результат помощник для ведение своего или коммерческого аккаунта в Instagram, жду Ваши предложения )

Буду рада Нашему сотрудничеству 

tel/viber/telegram/whatsapp +38 (097) 27-25-009