smmshchitsa

Всем Привет!) Немножко о себе: Я дипломированный специалист в сфере Social Medial Marketing (SMM). Вечный студент, люблю учиться всему новому и быть всегда в тренде).
В поисках интересных проектов, в которых мое нестандартное мышление, мои знания и мой запал приведут к успеху!)
Чем я могу быть Вам полезна:
Анализ целевой аудитории, и конкурентов на рынке;
Полное ведение коммерческого/личного аккаунта:
- оформление профиля: (аватар, никнейм, шапка, hightlights);
- создание стратегии;
- составление контент-плана на месяц;
- правильное формирование ленты.
Копирайтинг в Instagram (написание постов экспертных, развлекательных, продающих);
Трендовая обработка фотографий в креативных программах;
Съемка, монтаж и обработка видео;
Аудит профиля (разбор ошибок);
Настройка таргетированной рекламы.
коммерческого аккаунта в Instagram, жду Ваши предложения в мой DirectЕсли Вам необходим
целеустремленный;
ответственный;
креативный;
стрессоустойчивый
и нацеленный на результат помощник для ведение своего или коммерческого аккаунта в Instagram, жду Ваши предложения )
Буду рада Нашему сотрудничеству
tel/viber/telegram/whatsapp +38 (097) 27-25-009